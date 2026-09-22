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Pemprov DKI Pastikan Jalur Sepeda Tetap Dipertahankan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |13:35 WIB
Pemprov DKI Pastikan Jalur Sepeda Tetap Dipertahankan
Jalur sepeda (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tetap mempertahankan jalur sepeda, yang sebelumnya terdapat usulan untuk dihapus. Keputusan itu diambil usai adanya rapat pembahasan.

"Ya, jalur sepeda kemarin sudah kita rapatkan dan itu dipertahankan," kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Budi Awaluddin saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2026).

Dalam hierarki transportasi, Budi menjelaskan jalur sepeda dan pejalan kaki merupakan hal yang harus diprioritaskan. Oleh karenanya, pihaknya mempertahankan keberadaan jalur tersebut.

"Karena memang dalam hierarki dalam transportasi, pertama jalur sepeda dan juga pejalan kaki itu harus diutamakan," ucapnya.

Namun, pihaknya tetap membuka peluang untuk mengevaluasi sejumlah jalur sepeda di Jakarta. Ia mengakui beberapa jalur sedang dimatangkan untuk dievaluasi.

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