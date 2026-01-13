Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Aksi Berani Pesepeda Wanita Adang Pemotor Masuk Jalur Sepeda di Sudirman

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |19:09 WIB
Viral Aksi Berani Pesepeda Wanita Adang Pemotor Masuk Jalur Sepeda di Sudirman
Viral aksi pesepeda adang pemotor di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat (Foto: Instagram @b2w_indonesia)
A
A
A

JAKARTA — Viral di media sosial seorang pesepeda yang mengadang para pengendara sepeda motor masuk ke jalur khusus sepeda di kawasan Sudirman–Thamrin.

Dari video yang diunggah akun Instagram @b2w_indonesia, terlihat seorang perempuan pesepeda mengadang pemotor yang melintas. Di belakangnya, para pemotor terlihat mengantre akibat aksi perempuan tersebut.

Perempuan tersebut juga terlihat berdialog dengan petugas Satpol PP di lokasi kejadian.

“Panjang umur perjuangan perempuan bersepeda. Terpantau di Jalan Sudirman, Jakarta, seorang ibu dengan gagah berani sedang melakukan aksi mengamankan jalur sepeda yang terokupansi motorist. Jalur sepeda adalah hak pesepeda dan diatur oleh hukum di Indonesia, yang mewajibkan kendaraan bermotor untuk mengalah dan tidak menggunakan jalur tersebut demi keamanan serta kelancaran pesepeda. Salam Bike to Work,” ujar narasi dalam unggahan tersebut.

Merespons hal itu, anggota komunitas Bike to Work Indonesia, Ahmad Syarifudin, menilai tindakan pesepeda tersebut sudah sesuai aturan. Ia menyebut aksi itu sebagai bentuk perlawanan terhadap pelanggaran lajur sepeda.

“Apa yang dilakukan pesepeda sudah benar, tegas, dan konsisten pada aturan perundang-undangan. Tugas penegakan hukum lajur sepeda dan ketentuan transportasi seharusnya dilakukan oleh aparat (Satpol PP dan Dinas Perhubungan serta Polantas). Berarti aparat tidak menjalankan amanat dan bahkan membangkang regulasi,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
