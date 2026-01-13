Viral! Masjid Sheikh Zayed Solo Gelar Lomba Desain Keranda, Minat?

JAKARTA - Masjid Raya Sheikh Zayed Solo akan menggelar beberapa lomba menarik yang bisa diikuti masyarakat menyambut bulan suci Ramadan. Salah satunya lomba desain keranda jenazah.

Lomba desain keranda jenazah ini bahkan viral di media sosial usai diunggah di Instagram @masjidzayedsolo.

‘’Masjid Raya Sheikh Zayed Solo mengajak kamu ikut Lomba Desain Keranda Jenazah.Tantangannya sederhana tapi bermakna,’’ tulis @masjidzayedsolo dikutip Okezone, Selasa (13/1/2026).

Nantinya, 10 desain terbaik akan dipatenkan dan diminta direvisi kekurangannya untuk kemudian kembali diujikan menjadi lima besar agar bisa dipilih pemenang juara satu, dua, tiga serta harapan satu dan dua yang juga akan diproduksi dengan atas nama pemilik desain sebagai amal jariyah serta mendapatkan hadiah jutaan rupiah.

Pemenang lomba rencananya akan dirilis bersamaan dengan kegiatan Nuzulul Quran yang diadakan Masjid Raya Sheikh Zayed saat memasuki bulan suci Ramadan.

(Fahmi Firdaus )