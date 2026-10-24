KDM Resmi Lantik Asep Surya Atmaja Jadi Bupati Bekasi

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau biasa disapa KDM melantik Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030 di Bale Gede Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat 23 Oktober 2026. KDM menitipkan sejumlah program prioritas, mulai dari peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga pembenahan lingkungan dan tata wilayah.

KDM menilai besarnya potensi ekonomi dan pendapatan Kabupaten Bekasi harus diimbangi dengan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi, untuk warga asli yang belum menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi secara optimal.

“Untuk itu, hari ini saya minta Pak dr. Asep memfokuskan Bekasi dari sisi layanan kesehatan. Kenapa? Karena mayoritas warga yang harus mendapat perhatian Pak dr. Asep adalah warga asli Kabupaten Bekasi yang tersisih karena gagal dalam meraih pergulatan ekonomi,” ujar KDM dalam keterangannya.

Di sektor kesehatan, ia meminta rumah sakit dan puskesmas meningkatkan mutu pelayanan serta mendorong kehadiran dokter keluarga yang menjangkau masyarakat hingga desa dan kelurahan. “Sekarang menjadi bupati, rumah sakitnya harus lebih baik, layanan puskesmasnya harus lebih baik. Dokternya jangan hanya ada di puskesmas, tetapi sudah selayaknya ada dokter keluarga,” katanya.

Menurut KDM, pemerintah daerah dapat merekrut dokter kontrak untuk mendatangi warga, khususnya masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan. “Kalau warga sakit dijemput ambulans itu biasa. Warga yang sakit dirujuk itu biasa. Tapi orang miskin ada dokter datang ke rumah, mengobati seperti orang kaya punya dokter pribadi. Itu baru luar biasa,” katanya.