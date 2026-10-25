Kedubes Singapura Bantah Ada Pertemuan dengan Dino Patti Djalal dan Saiful Mujani

JAKARTA – Kedutaan Besar (Kedubes) Singapura di Jakarta membantah kabar di media sosial yang menyebut Profesor Saiful Mujani dan Dino Patti Djalal mengunjungi kediaman Duta Besar Singapura untuk Indonesia pada 18 Oktober 2026.

Pernyataan resmi tersebut dikeluarkan untuk menanggapi narasi yang beredar di platform digital mengenai klaim kunjungan dua tokoh tersebut.

“Kedutaan mengetahui adanya unggahan di media sosial yang memuat pernyataan palsu yang mengklaim bahwa Profesor Saiful Mujani dan Dr. Dino Patti Djalal telah mengunjungi kediaman Duta Besar Singapura untuk Indonesia pada 18 Oktober 2026. Tidak ada kunjungan semacam itu,” tulis Kedutaan Besar Singapura dalam keterangan resminya, Minggu (25/10/2026).

Kedutaan menegaskan bahwa kabar tersebut merupakan bentuk disinformasi. Pihaknya menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk menindaklanjuti penyebaran informasi palsu tersebut.

“Ini jelas merupakan disinformasi, yang akan ditangani Kedutaan dengan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia,” lanjut keterangan tertulis tersebut.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.