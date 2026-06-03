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Dino Patti Djalal: Belasan Dubes Asing Masih Menunggu Serahkan Surat Kepercayaan Kepada Presiden

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |07:56 WIB
Dino Patti Djalal: Belasan Dubes Asing Masih Menunggu Serahkan Surat Kepercayaan Kepada Presiden
Presiden Prabowo Terima Surat Kepercayaan Delapan Duta Besar Negara Sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 6 Mei 2025 (Foto: BPMI Setpres/Cahyo)
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JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengatakan dirinya menerima informasi bahwa belasan Duta Besar (Dubes) asing saat ini telah berada di Jakarta untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, menurut Dino, para dubes tersebut saat ini belum mendapatkan kesempatan untuk menyerahkan surat mereka dan masih menunggu waktu.

"Saya dapat info bahwa ada 17 calon Dubes asing yang sudah tiba di Jakarta tapi sampai sekarang masih MENUNGGU waktu untuk memberikan surat kepercayaan kepada Presiden," kata Dino dikutip melalui akun X, @dinopattidjalal, pada Senin (2/6/2026).

Menurut Dino ada sejumlah Dubes yang telah menunggu selama 6-8 bulan agar surat tersebut bisa diserahkan kepada kepala negara. Selama surat tersebut belum diterima, ia menyampaikan para Dubes itu belum bisa menjalankan tugasnya di Indonesia.

"Dari mereka ada yang sudah menunggu 8 bulan. Ada juga Dubes dari negara ASEAN yang menunggu 6 bulan. Karenanya, mereka belum bisa bekerja secara resmi," sambungnya.

Dino menilai situasi ini akan menimbulkan kesan kurang baik bagi negara sahabat dan meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.

"Tanpa menyalahkan siapapun, Mohon masalah ini dapat segera dituntaskan Istana karena menyangkut reputasi diplomatik kita," pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

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