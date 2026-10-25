Flyover Latumeten Capai 83%, Anggota DPRD Pastikan Beroperasi Awal 2027

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pembangunan Flyover Latumenten di Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sidak itu dilakukan untuk memastikan progres pembangunan Flyover Latumenten, berjalan sesuai target yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

"Saya memonitor langsung pembangunan Flyover Latumenten,Jakarta Barat. Saya dapat laporan bahwa pembangunannya sudah mencapai 83 persen, makanya langsung saya cek benar atau tidaknya," kata Kenneth, Minggu (25/10/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Kenneth memeriksa sejumlah bagian flyover yang memiliki panjang total 800 meter itu. Berbekal laporan dari pihak kontraktor, ia memastikan kesesuaian antara progres pembangunan yang dilaporkan dan kondisi di lapangan.

“Tentunya secara teori kan saya sebagai anggota Dewan enggak boleh percaya begitu saja ya. Nah, pada saat kita cek di lapangan secara teknis dan lain-lain, ternyata sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kontraktor,” ujar Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

Meski progres pembangunan telah mencapai 83%, pria yang akrab disapa Bang Kent itu mengingatkan kontraktor agar tetap bekerja sesuai target. Berdasarkan instruksi Pramono, pembangunan Flyover Latumenten ini ditargetkan rampung pada Desember 2026.

“Masih ada sisa dua bulan lagi, saya harap bisa selesai sesuai target ya. Jadi, Tahun Baru nanti atau Januari 2027 bisa dibuka untuk umum dan beroperasi,” tegas Alumni PPRA Angkatan LXII Lemhannas RI itu.