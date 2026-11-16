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Sterilisasi 200 Kucing Gratis, Legislator DKI Kenneth Usulkan BPJS Khusus Hewan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |16:30 WIB
Sterilisasi 200 Kucing Gratis, Legislator DKI Kenneth Usulkan BPJS Khusus Hewan
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth (foto: dok ist)
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JAKARTA - Sebanyak 200 kucing menjalani sterilisasi gratis di GOR Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini merupakan kolaborasi Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, serta Yayasan Pecinta Lingkungan Indonesia (YPLI).

Kenneth mengatakan, program tersebut menyediakan kuota untuk 100 kucing jantan dan 100 kucing betina. Layanan sterilisasi dilakukan oleh tim Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Keliling tanpa dipungut biaya.

"Kami menginisiasi kegiatan sterilisasi kucing dengan menghadirkan tim dari Puskeswan Keliling. Kuotanya untuk 100 kucing jantan dan 100 kucing betina. Semuanya gratis tanpa dipungut biaya," ujar Kenneth, Senin (16/11/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Bang Kent itu, sterilisasi dilakukan untuk mengendalikan populasi kucing yang berkembang biak dengan cepat sekaligus mengantisipasi penyebaran penyakit zoonosis, termasuk rabies.

Program ini tidak hanya menyasar kucing peliharaan, tetapi juga kucing liar yang telah didata oleh sejumlah komunitas.

“Tujuan utamanya untuk menekan angka populasi, mencegah peredaran penyakit zoonosis dan pastinya membuat hewan peliharaan lebih sehat serta lebih sejahtera,” sambungnya.

 

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