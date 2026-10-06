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Pramono Tegaskan DPRD DKI Tak Minta Tambah Kursi, Hanya Kembalikan seperti Pemilu 2024

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |14:06 WIB
Pramono Tegaskan DPRD DKI Tak Minta Tambah Kursi, Hanya Kembalikan seperti Pemilu 2024
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, bahwa DPRD DKI Jakarta tidak mengajukan usulan penambahan alokasi kursi legislatif kepada DPR RI. Menurutnya, keinginan para anggota dewan tersebut pada dasarnya hanya meminta agar jumlah kursi dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Pramono usai membuka Rapat Koordinasi Daerah Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026). 

Ia menjelaskan, bahwa perubahan aturan hukum yang baru berdampak pada penyusutan jumlah kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

“Sebenarnya bukan meminta tambahan, tetapi dengan undang-undang yang baru, jumlah kursi di Jakarta itu mengalami penurunan,” kata Pramono.

Ia mengungkapkan, bahwa pihak legislatif telah membuka ruang komunikasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas persoalan penataan jumlah alokasi kursi ini.

“Jadi ada permintaan dari teman-teman DPRD dan sudah dilakukan diskusi juga dengan Pemerintah Jakarta, bahwa kembali pada jumlah yang sebelumnya seperti pemilu yang dilakukan pada Pemilu Tahun 2024 yang lalu,” jelas dia.

 

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