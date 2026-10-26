Kapolri Bakal Tindak Tegas Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bakal menindak tegas kepada seluruh personel kepolisian, yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto. Pasalnya, tak ada ruang kepada seluruh anggota yang nekat terlibat dalam jaringan narkoba.

"Pak Kapolri menyampaikan jelas bahwa penegakan hukum itu tidak ada pilihan, harus gaspol, ya. Tindak tegas, ya, seluruh anggota saya minta tidak ada toleransi itu, tindak tegas," kata Dadang kepada awak media, Senin (26/10/2026).

Dadang menyebut, bagi anggota yang masih nakal akan ditindak dengan tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Ya. Termasuk anggota, ya, anggota yang bermain-main masalah narkoba pasti berhadapan dengan saya. Jadi saya minta hari ini kita komitmen, kita selesaikan masalah narkoba di wilayah kita, khususnya di Jakarta,” ujar Dadang.