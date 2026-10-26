Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Bakal Tindak Tegas Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |09:24 WIB
Kapolri Bakal Tindak Tegas Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba 
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bakal menindak tegas kepada seluruh personel kepolisian, yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. 

Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto. Pasalnya, tak ada ruang kepada seluruh anggota yang nekat terlibat dalam jaringan narkoba.

"Pak Kapolri menyampaikan jelas bahwa penegakan hukum itu tidak ada pilihan, harus gaspol, ya. Tindak tegas, ya, seluruh anggota saya minta tidak ada toleransi itu, tindak tegas," kata Dadang kepada awak media, Senin (26/10/2026). 

Dadang menyebut, bagi anggota yang masih nakal akan ditindak dengan tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Ya. Termasuk anggota, ya, anggota yang bermain-main masalah narkoba pasti berhadapan dengan saya. Jadi saya minta hari ini kita komitmen, kita selesaikan masalah narkoba di wilayah kita, khususnya di Jakarta,” ujar Dadang. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/337/3250078//wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-lz42_large.jpg
Dasco Soroti Ancaman Narkoba Lintas Negara, 1,16 Ton Ketamin Digagalkan di Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/338/3250014//polda_metro-nMyq_large.jpg
Berantas Narkoba di Kampung Ambon, Kapolda Metro: Penegakan Hukum Saja Tak Cukup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/337/3249934//viral-EhsV_large.jpg
Fantastis! 1 Ton Narkoba Jenis Ketamine yang Disita dari Kapal Tanker Senilai Rp3,48 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/338/3249933//rutan_salemba-PUDu_large.jpg
Rutan Salemba Gagalkan Penyelundupan 65 Cartridge Vape Diduga Etomidate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/338/3249888//viral-gK6U_large.jpg
Ratusan Polisi dan POM TNI Kembali Gerebek Kampung Ambon, Sita Sejumlah Sajam dan Pistol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/337/3249844//polri-1qsn_large.jpg
Polri Bongkar Laboratorium Sabu Blue Ice 1,2 Ton di Aceh, Begini Kronologi Lengkapnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement