Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Jalankan Bisnis Pinjol Ilegal, 17 WNA Ditangkap Imigrasi di Bali

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |10:41 WIB
Diduga Jalankan Bisnis Pinjol Ilegal, 17 WNA Ditangkap Imigrasi di Bali
Imigrasi Ngurah Rai menangkap 17 WNA yang diduga menjalankan bisnis pinjol ilegal di Bali. (Foto: Dokumentasi Imigrasi)
A
A
A

JAKARTA — Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, pada Kamis (22/10/2026) menangkap 17 warga negara asing (WNA) yang diduga menyalahgunakan izin tinggalnya dengan  menjalankan bisnis pinjaman daring di kawasan Dalung, Kuta Utara, Bali. Dari 17 WNA yang ditangkap 15 d antaranya adalah warga Malaysia sementara dua lainnya warga Singapura.

Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri mengungkapkan bahwa penangkapan ini bermula dari operasi keimigrasian yang menemukan sebuah lokasi yang diduga dijadikan markas kegiatan pinjaman pribadi secara daring oleh belasan WNA tersebut.

Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kegiatan ini dijalankan secara terorganisasi dengan pembagian tugas antara tiga orang manajer dan 14 orang administrator.

Mereka menawarkan jasa pinjaman melalui iklan di Facebook yang terhubung dengan sejumlah nomor WhatsApp untuk menjangkau calon pelanggan.

Mereka mengumpulkan berbagai data pribadi calon peminjam, mulai dari informasi pekerjaan, slip gaji, kontak darurat, hingga informasi personal lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/337/3250321//ycy_tiba_di_bareskrim_polri-6IcZ_large.jpg
WNA Tersangka Kasus 1 Ton Ketamine di Kapal Tanker Dibawa ke Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/25/3249738//patrice_evra-tK09_large.jpg
Legenda Manchester United Patrice Evra Ternyata Lebih Suka Jakarta ketimbang Bali, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/337/3249026//menteri_nusron-I7q2_large.jpg
Imigrasi Tegaskan Belum Terima Permohonan Pencekalan Nusron Wahid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/20/337/3249013//hendarsam_marantoko-qyFn_large.jpg
Dirjen Imigrasi Sebut Nusron Wahid ke Malaysia untuk Kegiatan Dinas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/340/3248509//wna_dideportasi_imigrasi_ngurah_rai-QYl9_large.jpg
10 WNA Dideportasi Imigrasi Ngurah Rai, Ada DJ Canggu hingga Model Iklan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/17/320/3248450//bbm-KvsD_large.jpg
Beli BBM Pertalite di Bali Pakai Skema Ganjil-Genap Berlaku Hari Ini hingga 19 Oktober, Maksimal 20 Liter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement