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Propam Polri Periksa Pejabat Polda Jatim AKBP Edy Herwiyanto

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |09:04 WIB
Propam Polri Periksa Pejabat Polda Jatim AKBP Edy Herwiyanto
Polri (Foto: Ist)
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JAKARTA – Kabag Wassidik Ditres PPA-PPO Polda Jawa Timur (Jatim), AKBP Edy Herwiyanto, diperiksa Propam Mabes Polri. Pemeriksaan tersebut diduga berkaitan dengan munculnya informasi mengenai kasus dugaan korupsi.

Kapolda Jawa Timur Irjen Dekananto Eko Purwono membenarkan bahwa anak buahnya sedang menjalani pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri. “Sedang dalam pemeriksaan Propam Mabes,” kata Dekananto saat dikonfirmasi, dikutip Kamis (29/10/2026).

Namun, Dekananto belum mengungkapkan secara rinci perkara yang tengah diusut. Ia juga belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai dugaan korupsi yang dikaitkan dengan Edy.

Dekananto menyatakan, informasi lanjutan akan disampaikan setelah pemeriksaan selesai. Sejauh ini, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan maupun perkembangan penanganan perkara tersebut.

"Nanti kalau sudah selesai pemeriksaan kami update," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Polda Jatim Propam Polri Polri
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