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Sadis! Pria Tembak Mantan Kakak Ipar di Kepala hingga Tewas

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |22:03 WIB
Sadis! Pria Tembak Mantan Kakak Ipar di Kepala hingga Tewas
Pria Tembak Mantan Kakak Ipar di Kepala hingga Tewas
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BANGKA SELATAN - Seorang pria berinisial M (35) menembak mantan kakak iparnya, AK (42), hingga tewas di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Pelaku ditangkap di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, Bangka Barat, saat hendak menyeberang ke Sumatera Selatan.

Penangkapan dilakukan tim gabungan setelah insiden penembakan yang terjadi di rumah kontrakan di Jalan Payak Ubi, Bangka Selatan. Polisi menduga pelaku menggunakan senjata api rakitan saat menembak korban.

"Berkat bantuan masyarakat, tidak sampai 1x24 jam kita bisa tangkap pelakunya," ujar Kapolda Babel Irjen Pol Agus Wijayanto, Kamis (29/10/2026).

Korban mengalami luka tembak di bagian kepala. Warga sempat membawa AK ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis, tetapi nyawanya tidak tertolong.

Polisi masih mendalami motif penembakan tersebut. Penyidik belum dapat memastikan penyebab pelaku menyerang korban karena keterangan yang diberikan M disebut kerap berubah.

 

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