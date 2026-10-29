Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Trauma and Rehabilitation Center RS Maranatha, Layanan untuk Penanganan Trauma dan Pemulihan Pasien

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |17:55 WIB
Trauma and Rehabilitation Center RS Maranatha, Layanan untuk Penanganan Trauma dan Pemulihan Pasien
Trauma and Rehabilitation Center RS Maranatha. (Foto: dok RS Maranatha)
A
A
A

BANDUNG — Rumah Sakit Maranatha terus berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang komprehensif melalui pengembangan layanan unggulan yang berorientasi pada kebutuhan pasien. Salah satunya adalah Trauma and Rehabilitation Center, layanan yang berfokus pada penanganan trauma serta mendukung proses pemulihan dan rehabilitasi pasien sesuai kondisi medisnya.

Dalam menunjang layanan tersebut, RS Maranatha memiliki gedung khusus Rehabilitasi Medik yang mendukung pelaksanaan program terapi dan pemulihan fungsi tubuh sesuai kebutuhan pasien. Fasilitas ini menjadi bagian dari upaya rumah sakit untuk mendukung pasien dalam menjalani proses rehabilitasi dengan pendampingan tenaga kesehatan.

Rumah Sakit Maranatha Bandung
Rumah Sakit Maranatha Bandung

Didukung Dokter Spesialis dan Kolaborasi Pelayanan

Penanganan trauma dan rehabilitasi membutuhkan evaluasi serta pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi setiap pasien. Untuk mendukung pelayanan tersebut, RS Maranatha memiliki dukungan dokter spesialis Orthopedi, Saraf, dan Bedah.

Dukungan berbagai bidang spesialisasi ini berperan dalam membantu proses pemeriksaan, penentuan penanganan medis, serta perencanaan pemulihan pasien sesuai indikasi dan kebutuhan klinis.

Melalui dukungan tenaga medis tersebut, RS Maranatha berupaya memberikan pelayanan yang terarah dan berkesinambungan, mulai dari penanganan medis hingga rehabilitasi sesuai rencana perawatan pasien.

IGD RS Maranatha
IGD Rumah Sakit Maranatha

Layanan IGD 24 Jam untuk Kebutuhan Kegawatdaruratan

Sebagai bagian dari dukungan pelayanan penanganan trauma, RS Maranatha menyediakan Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang beroperasi selama 24 jam, dengan tenaga medis yang responsif dan profesional.

Layanan ini memungkinkan pasien dengan kondisi kegawatdaruratan mendapatkan penilaian dan penanganan awal sesuai tingkat kegawatan. Kecepatan respons dan ketepatan penanganan menjadi bagian penting dalam pelayanan pasien, terutama pada kondisi yang membutuhkan pertolongan segera.

Mendukung Proses Pemulihan Pasien

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/11/3251760//qlola_by_bri_pertumbuhan_positif-5H1a_large.jpeg
Qlola by BRI Bukukan Volume Transaksi Rp12.046 Triliun per September 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/11/3251756//lemomo_bus_transjakarta-7xEk_large.png
Gandeng TransJakarta, Bus Pertama Iklan Brand Lemomo Resmi Diluncurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/13/3251543//no_na_x_shopee-N68k_large.jpg
Aesthetic Banget! Intip Pesona Tropis ala no na x Shopee 11.11 Big Sale yang Tembus Puluhan Juta Views
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/11/3251497//bri_peduli_meresmikan_posyandu_lili-0tM3_large.jpg
BRI Peduli Resmikan Posyandu Lili dan Kebun Pangan Perempuan di Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/13/3251352//andrea_bocelli_gaungkan_perdamaian_dan_misi_100_ribu_sepatu_bagi_anak_palestina-oE62_large.jpg
Konser di Borobudur, Andrea Bocelli Gaungkan Perdamaian dan Misi 100 Ribu Sepatu bagi Anak Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/11/3251307//bri_ingatkan_nasabah_jaga_kerahasiaan_data_perbankan-F1hx_large.jpg
Kenali Modus Voice Phising, BRI Ingatkan Nasabah Jaga Kerahasiaan Data Perbankan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement