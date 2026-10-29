Trauma and Rehabilitation Center RS Maranatha, Layanan untuk Penanganan Trauma dan Pemulihan Pasien

BANDUNG — Rumah Sakit Maranatha terus berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang komprehensif melalui pengembangan layanan unggulan yang berorientasi pada kebutuhan pasien. Salah satunya adalah Trauma and Rehabilitation Center, layanan yang berfokus pada penanganan trauma serta mendukung proses pemulihan dan rehabilitasi pasien sesuai kondisi medisnya.

Dalam menunjang layanan tersebut, RS Maranatha memiliki gedung khusus Rehabilitasi Medik yang mendukung pelaksanaan program terapi dan pemulihan fungsi tubuh sesuai kebutuhan pasien. Fasilitas ini menjadi bagian dari upaya rumah sakit untuk mendukung pasien dalam menjalani proses rehabilitasi dengan pendampingan tenaga kesehatan.

Rumah Sakit Maranatha Bandung

Didukung Dokter Spesialis dan Kolaborasi Pelayanan

Penanganan trauma dan rehabilitasi membutuhkan evaluasi serta pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi setiap pasien. Untuk mendukung pelayanan tersebut, RS Maranatha memiliki dukungan dokter spesialis Orthopedi, Saraf, dan Bedah.

Dukungan berbagai bidang spesialisasi ini berperan dalam membantu proses pemeriksaan, penentuan penanganan medis, serta perencanaan pemulihan pasien sesuai indikasi dan kebutuhan klinis.

Melalui dukungan tenaga medis tersebut, RS Maranatha berupaya memberikan pelayanan yang terarah dan berkesinambungan, mulai dari penanganan medis hingga rehabilitasi sesuai rencana perawatan pasien.

IGD Rumah Sakit Maranatha

Layanan IGD 24 Jam untuk Kebutuhan Kegawatdaruratan

Sebagai bagian dari dukungan pelayanan penanganan trauma, RS Maranatha menyediakan Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang beroperasi selama 24 jam, dengan tenaga medis yang responsif dan profesional.

Layanan ini memungkinkan pasien dengan kondisi kegawatdaruratan mendapatkan penilaian dan penanganan awal sesuai tingkat kegawatan. Kecepatan respons dan ketepatan penanganan menjadi bagian penting dalam pelayanan pasien, terutama pada kondisi yang membutuhkan pertolongan segera.

Mendukung Proses Pemulihan Pasien