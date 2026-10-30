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Gempa M4,0 Guncang Enggano Bengkulu, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami 

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |15:05 WIB
Gempa M4,0 Guncang Enggano Bengkulu, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami 
Gempa Enggano Bengkulu (foto: freepik)
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JAKARTA - Gempa bumi magnitudo (M) 4,0 mengguncang Enggano, Bengkulu, Jumat (30/10/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. 

BMKG juga melaporkan gempa terjadi pada pukul 14.51 WIB dengan kedalaman 21 kilometer. Pusat gempa berada di laut 86 Km Tenggara Enggano Bengkulu. 

"Gempa Info Gempa Mag:4.0, 30-Okt-26 14:51:14 WIB, Lok: 5.88 LS - 102.84 BT (86 km Tenggara ENGGANO-BENGKULU), Kedlmn: 21 km," tulis BMKG.

BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada, terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan.

"Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi," imbau BMKG.

Meski begitu, BMKG menegaskan informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
 

(Awaludin)

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Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Bengkulu
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