Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI Disorot, Polda Metro Minta Maaf

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |22:43 WIB
Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI Disorot, Polda Metro Minta Maaf
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto.
A
A
A

JAKARTA — Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat setelah acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10/2026) menuai polemik dan sorotan publik.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menyatakan bahwa setiap kritik yang disampaikan masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi internal bagi instansinya.

“Atas nama Polda Metro Jaya, kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Kami memahami kegiatan tersebut menimbulkan beragam tanggapan, dan setiap kritik yang disampaikan kami terima dengan lapang dada untuk menjadi bahan evaluasi,” kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).

Budi menjelaskan, kegiatan tersebut sejatinya diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 dengan mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”.

Ia menyebutkan, sejumlah tokoh turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, serta content creator Willie Salim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/337/3251359//ilustrasi-49bH_large.jpg
Kasus Penembakan Mako Polairud, Polisi Periksa Psikologi Bharada AR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/338/3251355//dirkrimum_polda_metro_jaya_kombes_imron_ermawan-W4F5_large.jpeg
Dipicu Balas Dendam, Polisi Pastikan Pembacokan 3 Warga d Kampung Ambon Tak Terkait Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/338/3251354//direktur_reserse_kriminal_umum_polda_metro_jaya_kombes_imron_ermawan-vi8l_large.jpeg
3 Warga Jadi Korban Penembakan-Pembacokan di Kampung Ambon, Satu Pelaku Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/338/3251326//ilustrasi-vhgy_large.jpg
Operasi Patuh Jaya 2026: 16.810 Pelanggaran Lalu Lintas Terekam Kamera ETLE dalam 5 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/33/3251301//raffi_ahmad-qlF5_large.jpg
Raffi Ahmad Diboikot, Amy Qanita Curhat soal Kebencian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/33/3251289//willie_salim-IaRZ_large.jpg
Ikut Deklarasi Sumpah Pemuda, Willie Salim Minta Maaf dan Akui Tak Paham Konteks Acara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement