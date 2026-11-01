Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Tetapkan Angkatan Laut dan Udara Inggris sebagai 'Organisasi Teroris'

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |16:01 WIB
Iran Tetapkan Angkatan Laut dan Udara Inggris sebagai 'Organisasi Teroris'
Angkatan Laut Inggris (Foto: The Economist)
A
A
A

TEHERAN - Iran menetapkan badan intelijen Inggris MI6 sebagai kelompok musuh. Selain itu, Teheran juga menyatakan Angkatan Laut dan Udara Kerajaan Inggris sebagai 'organisasi teroris'.

Langkah itu disebut sebagai balasan atas tindakan London yang dianggap bertentangan dengan Iran, melansir Aljazeera, Minggu (1/11/2026). 

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Iran menyebut keterlibatan Inggris dalam perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran. Teheran juga menyoroti keputusan London yang memasukkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) ke dalam daftar ancaman negara berdasarkan Undang-Undang Ancaman Negara 2026.

Kementerian Luar Negeri Iran menjelaskan, penetapan tersebut dilakukan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran sebagai respons atas tindakan Inggris selama setahun terakhir. Hal ini sekaligus bentuk komitmen Iran untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasional.

Sebelumnya, Inggris menetapkan IRGC sebagai organisasi yang mengancam keamanan nasional pada Juli berdasarkan undang-undang baru. Aturan tersebut memungkinkan badan-badan negara asing yang dinilai mengancam keamanan nasional Inggris dimasukkan ke dalam daftar tersebut.

Berdasarkan ketentuan itu, siapa pun yang memberikan dukungan atau bantuan kepada IRGC di Inggris kini terancam hukuman penjara hingga 14 tahun.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/24/18/3249887/viral-bpw2_large.jpg
Terekam CCTV! Detik-Detik Mengerikan Penembakan Brutal Gereja di Yordania yang Tewaskan 7 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216772/densus_88_antiteror-QZ6o_large.jpg
Densus Bongkar Peran Terduga Teroris JAD Afiliasi ISIS yang Ditangkap di Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216769/densus_88_tangkap_terduga_teroris-kDZO_large.jpg
Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris JAD Terafiliasi ISIS di Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206836/natalius_pigai-5EIB_large.jpg
Menteri Pigai Kecam Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS: Premanisme Tidak Boleh Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/337/3202353/pemberontak-iIbp_large.jpg
Kisah Perburuan Kahar Muzakkar, Pemberontak yang Disebut-sebut Kebal dan Bisa Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195550/tni-M2ap_large.jpg
Pelibatan TNI Tangani Terorisme Bentuk Kesiapan Pertahanan dan Penegakan Kedaulatan Negara!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement