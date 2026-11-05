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Kapolri Pastikan Perkuat Pengamanan Pengadilan Usai Audiensi dengan KY 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 05 November 2026 |16:03 WIB
Kapolri Pastikan Perkuat Pengamanan Pengadilan Usai Audiensi dengan KY 
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto (foto: dok ist)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memastikan personel kepolisian bakal memperkuat pengamanan pengadilan. Hal itu dilakukan usai menerima audiensi tertutup Ketua Komisi Yudisial (KY), Abdul Chair Ramadhan. 

Suyudi menjelaskan, pihaknya berkomitmen penuh untuk memberikan pengamanan terhadap seluruh Pengadilan yang ada di Indonesia. Polri dan KY juga akan meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) sehingga keamanan di pengadilan dapat terjaga termasuk para hakim yang bertugas.

"Sehingga bagaimana pengadilan bisa betul-betul terjaga, dan marwah hakim tentunya harus kita amankan dan kita jaga juga," kata Suyudi, Kamis (5/11/2026).

Suyudi mengatakan, hal tersebut penting dilakukan untuk mewujudkan Pengadilan yang berwibawa. Sebab, kata dia, selama ini banyak ancaman yang datang terkait proses penegakan hukum ke pengadilan.

"Dari berbagai pengalaman tentunya ancaman terhadap proses peradilan ini kerap kali terjadi, dan kami Polri tentunya akan senantiasa memberikan pengamanan yang betul-betul serius dalam sehingga tidak ada lagi masalah-masalah di dalam sidang pengadilan," tuturnya. 

 

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