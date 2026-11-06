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Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Purnawirawan Polri: Itu Pengkhianat!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |08:05 WIB
Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Purnawirawan Polri: Itu Pengkhianat!
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Ketum PP Polri, Jenderal Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri (foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Polri, Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dan komunikasi sejak menerima informasi mengenai peristiwa tersebut.

Sebelumnya, PP Polri juga telah menerima penjelasan langsung dari Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat yang ditugaskan Kapolri untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan penanganan perkara.

Bambang menegaskan, para purnawirawan Polri merasa prihatin atas peristiwa tersebut. Namun, pihaknya mengapresiasi keberanian dan ketegasan Kapolri dalam mengambil langkah penegakan hukum terhadap oknum anggota yang diduga melakukan tindak pidana.

"Itu adalah pengkhianat, yang tentunya patut untuk diambil tindakan tegas. Dan apa yang disampaikan Bapak Kapolri kepada kami bahwa ini bukan persaingan antara Kapolri dan mantan Kapolri. Ini murni ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polri. Dengan kejelian dan keberanian Bapak Kapolri, beliau melakukan tindakan tegas," papar Bambang di Mabes Polri, Kamis 5 November 2026.

Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen dalam menjaga kehormatan sekaligus memperbaiki institusi Polri. PP Polri juga menyampaikan apresiasi atas berbagai upaya pembenahan yang dilakukan Kapolri bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri.

"Kami prihatin dan sedih dengan peristiwa ini," pungkasnya.

 

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