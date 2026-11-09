Kaesang Resmi Terima Pengunduran Diri Raja Juli, Giring, dan Isyana dari PSI

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep resmi menerima pengunduran diri tiga kadernya dari kepengurusan partai. Ketiga kader tersebut yakni Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka.

"Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) telah menerima surat pengunduran diri Saudara Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha," kata Kaesang dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/11/2026).

Kaesang menyatakan, DPP PSI menghormati dan menerima pengunduran diri Raja Juli dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI, Isyana dari jabatan Wakil Ketua Umum DPP PSI, serta Giring. Menurutnya, tugas ketiga mantan pengurus partai tersebut di Kabinet Merah Putih jauh lebih penting dibandingkan tugas kepartaian.

"Kami berpandangan bahwa tugas-tugas pengabdian kepada negara berada jauh di atas kepentingan golongan maupun partai," jelasnya.

DPP PSI turut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kontribusi Raja Juli, Isyana, serta Giring selama mengabdi di partai politik tersebut.

"Kami mendoakan agar ketiganya dapat semakin fokus dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan memberikan pengabdian terbaik bagi rakyat Indonesia," pungkas Kaesang.

(Rahman Asmardika)

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