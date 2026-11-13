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Bangunan 3 Lantai di Brooklyn Ambruk, 8 Orang Tewas Termasuk Dua Anak-anak

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |13:30 WIB
Bangunan 3 Lantai di Brooklyn Ambruk, 8 Orang Tewas Termasuk Dua Anak-anak
Bangunan di Brooklyn ambruk (foto: dok FDNY)
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JAKARTA - Tragedi runtuhnya bangunan tempat tinggal di kawasan Flatbush, Brooklyn, New York, Amerika Serikat (AS), menewaskan delapan orang, termasuk dua anak berusia 9 dan 10 tahun. Selain korban tewas, sebanyak 18 orang dilaporkan mengalami luka-luka, pada Rabu 11 November 2026, sekitar pukul 16.01 waktu setempat di 1321 Flatbush Avenue, kawasan Flatbush.
 
Kedelapan korban telah berhasil diidentifikasi setelah petugas pemadam kebakaran menyelesaikan operasi pencarian dan penyelamatan pada Kamis (12/11) waktu setempat.

Dua korban termuda merupakan anak asal Kolombia, yakni Nicole Daniela Salvada Rodriguez (9) dan Kevin Santiago Reyes Gonzalez (10). Satu korban lainnya berkewarganegaraan Kolombia adalah Juan Daniel Salvada Guzman (31).

Konsulat Kolombia di New York menyampaikan, seorang perempuan warga negaranya juga mengalami luka-luka dan tengah mendapatkan perawatan medis. Pihak konsulat turut memberikan bantuan kepada keluarga korban.

Sementara itu, lima korban lainnya berasal dari sejumlah negara. Mereka adalah Ndiaye Mamadou (31), Barry Mamadou (23), Gabriel Siguencia (22), Jose Luis Caguana Cosquillo (26), dan Edgar Sapon (26).

Gabriel Siguencia dan Jose Luis Caguana Cosquillo diketahui berasal dari Ekuador, sedangkan Edgar Sapon merupakan warga Guatemala.

Bangunan tempat tinggal berlantai tiga itu ambruk dan menimpa area konstruksi yang berada tepat di sebelahnya, yakni di 2625 Bedford Avenue.

 

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