Tukang Tambal Ban Ambruk Ditembak 5 Kali Pakai Airsoft Gun

BOYOLALI - Seorang tukang tambal ban bernama Panji Suherman menjadi korban penembakan menggunakan senjata jenis airsoft gun oleh orang tak dikenal di Jalan Pandanaran, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali Kota, Boyolali, Sabtu (10/10/2026) siang.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka, bahkan satu peluru gotri masih bersarang di pipi kirinya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula saat Panji sedang beristirahat sambil memainkan ponsel. Tiba-tiba, seorang pria tak dikenal datang dan menodongkan senjata jenis airsoft gun ke arah korban.

Pelaku kemudian melepaskan lima tembakan. Sejumlah tembakan mengenai bagian pipi kiri, hidung, dada, dan belakang kepala korban.

"Korban mengaku tidak mengenali wajah pelaku karena pria tersebut mengenakan helm dan masker saat melakukan aksinya," ujar Kapolres Boyolali, AKBP Indra Maulana Saputra.