Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tukang Tambal Ban Ambruk Ditembak 5 Kali Pakai Airsoft Gun

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |00:10 WIB
Tukang Tambal Ban Ambruk Ditembak 5 Kali Pakai Airsoft Gun
Kasus penembakan (foto: freepik)
A
A
A

BOYOLALI - Seorang tukang tambal ban bernama Panji Suherman menjadi korban penembakan menggunakan senjata jenis airsoft gun oleh orang tak dikenal di Jalan Pandanaran, Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali Kota, Boyolali, Sabtu (10/10/2026) siang. 

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka, bahkan satu peluru gotri masih bersarang di pipi kirinya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian bermula saat Panji sedang beristirahat sambil memainkan ponsel. Tiba-tiba, seorang pria tak dikenal datang dan menodongkan senjata jenis airsoft gun ke arah korban.

Pelaku kemudian melepaskan lima tembakan. Sejumlah tembakan mengenai bagian pipi kiri, hidung, dada, dan belakang kepala korban.

"Korban mengaku tidak mengenali wajah pelaku karena pria tersebut mengenakan helm dan masker saat melakukan aksinya," ujar Kapolres Boyolali, AKBP Indra Maulana Saputra.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/340/3241566//viral-IPA8_large.jpg
Siswa SMP di Boyolali Diduga Keracunan MBG, Gejala Mual hingga Gatal-Gatal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240045//konvoi_kendaraan_pt_freeport_diberondong_tembakan-VOPz_large.jpg
Konvoi Kendaraan PT Freeport Diberondong Tembakan di Mimika, Polisi Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/18/3236988//kasus_penembakan-T7Rp_large.jpg
Penembakan di Sekolah Filipina, Dua Orang Tewas dan Sejumlah Siswa Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/08/340/3234937//penembakan_terjadi_di_festival_lembah_baliem_papua-XDjL_large.jpg
Festival Lembah Baliem Papua Digegerkan Penembakan, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232183//kasus_penembakan-6B2p_large.jpg
KemenHAM Turunkan Tim Usut Penembakan 3 Warga Sipil di Yahukimo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/338/3230901//kasus_bunuh_diri-YUZN_large.jpg
Pesan Terakhir Pria yang Tewas di Hotel Setiabudi: Minta Maaf ke Istri dan Anak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement