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Militer AS Akan Siarkan Langsung Eksekusi Mati Nidal Hasan, Pelaku Penembakan Fort Hood

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |15:01 WIB
Militer AS Akan Siarkan Langsung Eksekusi Mati Nidal Hasan, Pelaku Penembakan Fort Hood
Nidal Malik Hasan menembak mati 13 tentara di Fort Hood pada 2009. (Foto: Bell County Sheriff)
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WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth telah mengumumkan rencana untuk menyiarkan secara langsung eksekusi terhadap mantan psikiater Angkatan Darat AS yang divonis bersalah karena membunuh 13 orang di sebuah pangkalan militer di Texas; ia berpendapat bahwa rakyat Amerika perlu menyaksikan konsekuensi dari kejahatan semacam itu.

Nidal Malik Hasan, mantan mayor Angkatan Darat yang dijatuhi hukuman mati akibat aksi penembakan brutal di Fort Hood pada tahun 2009, dijadwalkan akan menghadapi regu tembak militer pada tanggal 3 Desember. Eksekusi ini akan menjadi yang pertama dilakukan oleh militer AS dalam lebih dari enam dekade dan yang pertama dilakukan oleh regu tembak Angkatan Darat sejak Perang Dunia II.

Saat berbicara dengan komentator konservatif Jack Posobiec pada Kamis, (8/10/2026) Hegseth membela keputusan untuk mengeksekusi Hasan di lokasi yang sama tempat ia melakukan pembantaian tersebut.

"Dia akan menghadapi regu tembak yang terdiri dari para prajurit, sebagaimana mestinya, dan kami akan memastikan masyarakat dapat menyaksikannya—bahwa eksekusi ini dilakukan secara terbuka—karena orang-orang perlu memahami adanya konsekuensi serius atas tindakan semacam ini," ujar Hegseth, sebagaimana dilansir RT.

Departemen Perang kemudian mengonfirmasi bahwa eksekusi tersebut akan disiarkan secara langsung untuk disaksikan publik, dengan rincian lebih lanjut menyusul, menurut Washington Post dan AP.

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