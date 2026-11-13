Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemendagri Perkuat Layanan Digital, Bisa Cetak KK hingga Akta Kelahiran

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |11:28 WIB
Kemendagri Perkuat Layanan Digital, Bisa Cetak KK hingga Akta Kelahiran
Kemendagri dorong transformasi digital layanan kependudukan (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dikembangkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Inovasi ini memungkinkan masyarakat mengakses identitas dan berbagai dokumen kependudukan secara lebih mudah dan praktis melalui telepon pintar.

Selain menampilkan identitas digital, IKD menyediakan sejumlah fitur, mulai dari akses biodata, informasi anggota keluarga dalam Kartu Keluarga (KK), hingga KTP-el digital. Melalui fitur Dokumenku, pengguna juga dapat mengelola dokumen kependudukan secara elektronik.

Aplikasi ini dilengkapi fasilitas login biometrik menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah, berbagi dokumen digital, melihat riwayat aktivitas, serta mencari lokasi kantor Dukcapil terdekat.

Kemudahan lainnya hadir melalui fitur pemulihan PIN secara mandiri bagi pengguna yang lupa kode akses. IKD juga memiliki pemindai KTP-el berbasis Optical Character Recognition (OCR) untuk mempermudah pengisian data dengan memindai dokumen.

Menurut Ketua Tim Teknis Pengembangan Sistem dan Aplikasi Ditjen Dukcapil Kemendagri, Muhammad Hafidz, mengatakan, solusi ini merespons keluhan warga yang kerap terkendala saat mengakses akun IKD akibat lupa kode pengaman.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217916/e_ktp-z2DQ_large.jpg
Gaduh Larangan Fotokopi e-KTP, Ini Penjelasan Ditjen Dukcapil Kemendagri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214426/wamendagri_bima_arya-xw4r_large.jpg
Penjelasan Wamendagri soal Denda e-KTP Hilang: Biaya Cetak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/338/3005431/ktp-nya-nonaktif-puluhan-ribu-warga-jakarta-antre-pindah-ke-bogor-MvOTPEIavP.jpg
KTP-nya Nonaktif, Puluhan Ribu Warga Jakarta Antre Pindah ke Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/337/3000846/pemprov-akan-nonaktifkan-ratusan-ribu-nik-ktp-warga-yang-tak-tinggal-lagi-di-jakarta-YVWafW1gk6.jpg
Pemprov Akan Nonaktifkan Ratusan Ribu NIK KTP Warga yang Tak Tinggal Lagi di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/338/3000232/dukcapil-nonaktifkan-ribuan-nik-ktp-warga-jakpus-ayIgZO7A21.jpg
Dukcapil Nonaktifkan Ribuan NIK KTP Warga Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/337/2990221/tak-perlu-lagi-fotokopi-ini-perbedaan-e-ktp-dengan-ktp-digital-XZvCKMOk0g.jpeg
Tak Perlu Lagi Fotokopi, Ini Perbedaan E-KTP dengan KTP Digital
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement