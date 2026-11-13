Kemendagri Perkuat Layanan Digital, Bisa Cetak KK hingga Akta Kelahiran

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dikembangkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Inovasi ini memungkinkan masyarakat mengakses identitas dan berbagai dokumen kependudukan secara lebih mudah dan praktis melalui telepon pintar.

Selain menampilkan identitas digital, IKD menyediakan sejumlah fitur, mulai dari akses biodata, informasi anggota keluarga dalam Kartu Keluarga (KK), hingga KTP-el digital. Melalui fitur Dokumenku, pengguna juga dapat mengelola dokumen kependudukan secara elektronik.

Aplikasi ini dilengkapi fasilitas login biometrik menggunakan sidik jari atau pengenalan wajah, berbagi dokumen digital, melihat riwayat aktivitas, serta mencari lokasi kantor Dukcapil terdekat.

Kemudahan lainnya hadir melalui fitur pemulihan PIN secara mandiri bagi pengguna yang lupa kode akses. IKD juga memiliki pemindai KTP-el berbasis Optical Character Recognition (OCR) untuk mempermudah pengisian data dengan memindai dokumen.

Menurut Ketua Tim Teknis Pengembangan Sistem dan Aplikasi Ditjen Dukcapil Kemendagri, Muhammad Hafidz, mengatakan, solusi ini merespons keluhan warga yang kerap terkendala saat mengakses akun IKD akibat lupa kode pengaman.