Dialog Lintas Agama, MUI Ajak Umat Beragama Rawat Kerukunan dan Jaga Kesejukan Bangsa

Tokoh-tokoh lintas agama menyepakati pernyataan sikap bersama untuk memperkuat persatuan masyarakat Indonesia.

JAKARTA — Sejumlah pimpinan majelis serta tokoh lintas agama menyepakati pernyataan sikap bersama bertema "Merawat Kerukunan, Meneguhkan Kedaulatan Bangsa" dalam Dialog Lintas Agama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pertemuan ini menjadi komitmen kolektif untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Ketua Umum MUI Kiai Marsudi Syuhud, Bhikkhu Wongsin Labhiko Mahathera, KRHT P. Astono Chandra Dana, R.D. Aloysius Budi Purnomo, Budi S. Tanuwibowo, Pdt. Hano Abinasti Palit, Khaidir Sulaiman, serta Saifuddin Herlambang.

Dalam dialog tersebut, Kiai Marsudi mengungkapkan bahwa khusus di lingkungan umat Islam saja terdapat 87 organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berbeda, mulai dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al-Washliyah, Persis, PUI, hingga ormas-ormas lainnya.

Perbedaan-perbedaan pandangan yang awalnya beragam ini, lanjutnya, dilebur melalui semangat li-ta'arafu (saling mengenal) hingga akhirnya disepakati menjadi aturan dan undang-undang bersama yang dipegang teguh oleh seluruh elemen bangsa, dari tingkat RT, RW, hingga pemerintahan pusat.

"Ajaran agama kita masing-masing sudah mengajarkan model kehidupan sosial sampai ke kenegaraan," ujar Kiai Marsudi, dikutip Jumat (13/11/2026).

"Untungnya di Indonesia kita punya organisasi yang beragam. Kalau ini kumpul, walau awalnya seperti sendok dan gelas yang bergesekan, hasilnya adalah kopi kebangsaan yang nikmat," lanjutnya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpancing untuk mencari-cari masalah. Sebab, dalam tatanan hidup bermasyarakat, gesekan sekecil apa pun pasti ada, namun yang terpenting adalah bagaimana mengelolanya secara bersama-sama.