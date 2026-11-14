Pahlawan bagi Sesama, Gotong Royong Iuran JKN

JAKARTA - Semangat kepahlawanan tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan di medan perang, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi nyata untuk membantu sesama. Nilai tersebut tercermin dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mengedepankan prinsip gotong royong. Melalui prinsip ini, kontribusi peserta dihimpun bersama untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan setiap peserta memiliki peran dalam menjaga keberlangsungan Program JKN. Melalui iuran yang dibayarkan sesuai ketentuan, peserta turut berkontribusi dalam pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta lain yang membutuhkan. Menurutnya, semangat saling membantu tersebut merupakan bentuk kepahlawanan masa kini yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Dalam Program JKN, setiap peserta memiliki peran sebagai bagian dari ekosistem gotong royong. Ketika seseorang membutuhkan pelayanan kesehatan, pembiayaannya didukung oleh kontribusi bersama yang dikelola BPJS Kesehatan. Inilah bentuk kepedulian dan solidaritas yang memungkinkan masyarakat saling melindungi melalui Program JKN,” ujar Rizzky, Selasa 10 November 2026.

Per 1 November 2026, lebih dari 285,7 juta orang telah terdaftar sebagai peserta JKN. Besarnya manfaat gotong royong tersebut tidak hanya terlihat dari jumlah cakupan peserta, tetapi juga dari angka pemanfaatan layanan. Sepanjang 2025, program ini mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau rata-rata lebih dari 1,9 juta kali pemanfaatan setiap hari.

Selain itu, sejak 2014 hingga 2025, BPJS Kesehatan telah membayarkan lebih dari Rp1.279 triliun kepada rumah sakit. Capaian tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan kesehatan sekaligus peran JKN dalam memperluas akses pelayanan kesehatan di Indonesia.