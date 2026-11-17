Gempa Besar M7,1 Guncang Laut Banda Maluku, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami!

JAKARTA - Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah Laut Banda, Maluku, Selasa (17/11/2026) dini hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan, gempa terjadi pada pukul 04.11.20 WIB. Berdasarkan hasil analisis terbaru, gempa memiliki magnitudo 6,8 dengan kedalaman 97 kilometer.

"Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 6,12 derajat Lintang Selatan dan 131,63 derajat Bujur Timur, atau tepatnya berlokasi di laut 132 kilometer barat daya Maluku Tenggara," kata Wijayanto.

Wijayanto menjelaskan, berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa tersebut merupakan jenis gempa bumi menengah akibat deformasi batuan di dalam Lempeng Laut Banda.

Sementara itu, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike-slip.

Berdasarkan laporan masyarakat, guncangan gempa dirasakan dengan skala intensitas III MMI di sejumlah wilayah, yakni Saumlaki, Tiakur, Dobo, Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Bintuni, Tual, Fakfak, dan Kaimana.

Pada skala III MMI, getaran dirasakan nyata di dalam rumah, seolah-olah ada truk yang sedang melintas. Sementara itu, di Nabire, gempa dirasakan dengan skala intensitas II MMI, yakni getaran dirasakan oleh beberapa orang dan benda-benda ringan yang digantung bergoyang.