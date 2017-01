Amerika Serikat Berbenah Jelang Pelantikan Trump-Pence

LIMA hari lagi seluruh mata akan tertuju ke Washington. Donald John Trump akhirnya resmi dinobatkan sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat, didampingi oleh Mike Pence selaku wakilnya.

Demi pagelaran akbar tersebut, Negeri Paman Sam akan bersolek secantik mungkin. Gedung-gedung ditata, karpet merah digelar, bendera-bendera kebangsaan dikibarkan dan berbagai pertunjukan hiburan lainnya tak kalah seru untuk disaksikan.

Seluruh negeri berbenah, mulai dari Taman Makam Pahlawan AS di Virginia, Arlington National Cemetery hingga Gedung Kongres AS di Pennsylvania dan Gedung Putih di Washington.

Salah satu tempat historis pelantikan Donald Trump lainnya adalah Lincoln Memorial di National Mall yang akan dipakai untuk konser musik pada 19 Januari. Tiket masuk konser telah disebar secara gratis dan semua warga diundang hadir.

Berikut ini merupakan foto-foto jelang pelantikan Donald Trump dan Mike Pence.

1. Pasukan militer Washington gladiresik pengamanan di Pentagon

Service members #practiceforJan20 by assembling at the Pentagon before the DoD Dress Rehearsal for #Inauguration2017. #InaugRehearsal pic.twitter.com/Kffs4au8gW— MDW USARMY (@MDW_USARMY) January 15, 2017