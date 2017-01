Hary Tanoe Bersiap Hadiri Pelantikan Donald Trump

JAKARTA – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo tengah bersiap menghadiri pelantikan Presiden AS Donald Trump.

Hal tersebut terlihat dari foto yang diunggah di akun Instagram @Hary.Tanoesoedibjo. “Bersiap menghadiri Swearing In Ceremony Presiden AS Donald Trump,” tulis akun tersebut.

Tampak Hary Tanoe mengenakan setelan jas berwarna hitam. Bersama istrinya Liliana Tanoesoedibjo yang tampil anggun. Mereka berdua tampak sedang berada di salah satu ruangan Trump Internasional Hotel Washington DC. Sebagai informasi, Hary Tanoe merupakan undangan kehormatan Presiden AS terpilih Donald Trump.

Netizen pun memberikan tanda suka dalam akun tersebut, seraya mengucap salam dan selamat atas pelantikan Donald Trump. Beberapa di antaranya mengomentari penampilan Hary Tanoe, “Keren Pak Hary,” ucap alberto_cung.

Beda lagi komentar netizen di Twitter, “Saya salut dgn pak Hary yg menjadi bagian dri sejarah sbh bangsa. Bangga Indonesia punya anda pak,” tulis akun @OheoSinapoy_M05

Sesuai jadwal Trump dan wakilnya Mike Pence akan disumpah pada 20 Januari 2017 di Gedung Kongres AS, Capitol Building. Prosesi pelantikan berlangsung dengan sederetan agenda. Diperkirakan sekira 900.000 orang akan berkumpul di Washington untuk turut meramaikan prosesi itu.

Sejumlah tokoh dilaporkan hadir dalam acara tersebut. Mereka antara lain calon presiden AS dari Partai Demokrat Hillary Clinton, mantan Presiden AS Bill Clinton, mantan Presiden AS George W Bush, mantan Ibu Negara AS Laura Bush, mantan Presiden AS Jimmy Carter, Gubernur Ohio John Kasich, Gubernur New Mexico Susana Martinez, Duta Besar Rusia untuk AS Sergey Kislyak, mantan pemimpin Hong Kong Anson Chan, dan Senator Elizabeth Warren, Senator Ed Markey.