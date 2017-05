MELBOURNE - Seorang penumpang pesawat Malaysia Airlines diduga hendak melakukan pembajakan setelah memaksa masuk ke dalam kokpit. Insiden tersebut terjadi dalam penerbangan MH128 dari Melbourne, Australia menuju Kuala Lumpur, Malaysia.

Metro mewartakan, Kamis (1/6/2017), pria tersebut mengklaim membawa bahan peledak di tubuhnya dan mengancam akan meledakan pesawat. Seorang saksi mata menyebutkan, pria itu kemudian dilumpuhkan oleh sebelas orang penumpang lainnya.

More pictures of security incident on board flight #MH128 pic.twitter.com/wQKW7R4OEt— Flight Alerts ? (@FlightAlerts777) 31 Mei 2017