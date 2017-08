Pesawat N-219 Sukses Terbang Perdana, Netizen: Semoga Nasibnya Tak seperti Mobil Esemka

BANDUNG - Pesawat seri terbaru N-219 buatan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) akhirnya selesai dikerjakan. Hari ini pesawat perintis itu diuji terbang di landasan Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat.

Pesawat N-219 tersebut lepas landas (take off) dengan mulus sekira pukul 09.12 WIB. Saat take off, ratusan tamu dan karyawan PT Dirgantara Indonesia yang hadir di lokasi memberikan tepuk tangan meriah. Mereka pun berlomba-lomba mengabadikan momen membanggakan tersebut.

Pesawat sendiri diawaki oleh Captain Esther Gayatri Saleh sebagai pilot. Sedangkan Captain Adi Budi Atmoko didapuk menjadi co-pilot. Terdapat pula dua personel flight test engineer yang bertugas memastikan setiap tahapan pengujian terbang dilaksanakan dengan baik dan terjamin keselamatannya.

Video kegagahan 'burung besi' buatan anak bangsa saat mengudara itu kemudian diunggah oleh akun Instagram infia_fact pada Rabu (16/8/2017). Dalam video, pesawat itu nampak begitu gagah melesat ke udara. Terdengar sayup-sayup ucapan syukur dan tepuk tangan riuh dari para penonton yang menyaksikan uji terbang perdana pesawat N-219 tersebut.

Video ini kemudian menuai beragam tanggapan dari para netizen. Sebagian besar mereka mengaku sangat bangga akan buah karya anak bangsa di bidang teknologi kedirgantaraan ini.

"Kalian luar biasaaa," tulis akun @nisandini

"Pak tolong semoga nasibnya gak kayak mobil esemka," sahut @muhammadkhalidaffa

"Mudah2an gak ada kendala untuk pengembangan pesawat tersebut," ucap @hilmanputra

"Aku bangga dengan indonesia, aku indonesia," ujar @luqman.wicaksono.

