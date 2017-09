VIDEO: Ada Hiu Putih di Kolam Renang Umum Australia, Kok Bisa?

SYDNEY – Baru-baru ini menyeruak kabar munculnya seekor ikan hiu putih liar di kolam renang di dekat pantai yang populer di Australia. Namun usut punya usut, ikan hiu ternyata memang sengaja dipindahkan ke kolam renang tersebut.

Sebagaimana dikutip dari Independent, Selasa (12/9/2017) ikan hiu putih besar itu ternyata masih berusia remaja dan ia ditemukan di Pantai Manly dalam keadaan terluka pada Senin 11 September sore waktu setempat. Para pengunjung pantai pun sempat mencoba mengembalikannya ke laut tapi usaha mereka gagal.

Video: Youtube Chris Morton

Penjaga pantai kemudian memanggil petugas penyelamatan hewan setempat. Ketika tiba di lokasi, petugas pun segera mencoba memindahkannya dari bibir pantai.

“Kami mendapatkan panggilan mengenai seekor hiu yang kami pikir awalnya merupakan seekor ikan hiu mako terdampar di pantai. Jadi kami mengirim beberapa orang untuk melihatnya,” ujar Manajer di Manly Sealife Sanctuary, Rob Towsend, kepada News.com.au.

Ia menjelaskan, pada awalnya para petugasnya juga mencoba mengembalikannya ke laut. “Beberapa kali usaha dilakukan untuk mengembalikannya ke laut tapi ia terus terdampar di pantai. Tampaknya ia terdampar empat atau lima kali. Melihat jarak dengan kolam renang kami pikir itu menjadi lokasi yang tepat untuk meninggalkannya sementara,” tutur Towsend.

Nice day for it! Incredible creature up close, but still too close for me! Vid sent in from a Manly local, who has decided to stay dry today pic.twitter.com/eYKu4L321U— Freya Cole (@freya_cole) September 11, 2017