Duh! Gara-Gara Kenalan di Medsos, Siswi SMA Ini Jadi Korban Pemerkosaan

PRINGSEWU - Maraknya aksi kejahatan melalui media sosial (medsos) kembali terjadi. Salah satu siswi SMA di Kabupaten Pringsewu, Lampung, menjadi korban nafsu bejat seorang pemuda di Pringsewu.



Perkenalan melalui akun Facebook malah menjadikan ME (16), pelajar SMA di Pringsewu korban pemerkosaan. Tersangkanya adalah AD (20), warga Pringsewu Timur. Kini tersangka AD harus meringkuk di sel penjara karena menyetubuhi korbannya di pelataran kebun coklat milik warga.



Awalnya AD berkenalan dengan ME melalui Facebook pada Sabtu (16/9/2017) lalu. Ini berlanjut dengan pembicaraan lewat WhatsApp. Setelah itu, tersangka menghubungi korban lewat WA dan mengajak ke talang di Pekon Bumiayu. Namun, korban ‎tidak mau dan hanya ingin diantarkan pulang saja.



Lantas AD menjemput korban yang baru pulang sekolah, mereka berboncengan mengendarai motor. Ternyata ME dibawa ke areal perkebunan di Pekon Bumiayu. Di sana, AD memaksa siswi SMA tersebut untuk berhubungan intim.

Kapolsek Pringsewu Kompol Andik Purnomo Sigit mengatakan, setelah puas menggagahi korban, tanpa rasa berdosa pelaku mengantar korban ke rumahnya.



Korban kemudian menceritakan peristiwa itu kepada orang tuanya. Kasus ini kemudian dilaporkan ke polsek. Tersangka ditangkap pada Minggu pagi (17/9/2017) saat terlelap tidur di rumah saudaranya Pringsewu Timur.



Kata Kompol Andik, akibat perbuatannya, tersangka AD bisa dijerat dengan Pasal 76 dan UU Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman 15 tahun penjara. Selain mengamankan tersangka, polisi menyita barang bukti seragam dan pakaian dalam ME. Kemudian sepeda motor yang digunakan AD untuk menjemput korban.

(qlh)