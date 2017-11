SOLO - Putri Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), Kahiyang Ayu akan melangsungkan pernikahan dengan Muhammad Bobby Afif Nasution pada Rabu 8 November 2017 besok.

Pernikahan Kahiyang menjadi topik hangat yang banyak diperbincangkan warganet di media sosial. Menjelang hari bahagianya itu, Kahiyang melalui akun Instagramnya berbagi kebahagiaan dengan netizen.

Ia mengunggah sebuah video prewedding pada Senin 6 November 2017 kemarin. Dalam video, jelas terpancar raut kebahagiaan dari dua insan yang segera melepas masa lajangnya itu.

Mengambil spot di Candi Borobudur, baik Kahiyang dan Bobby tak bisa menyembunyikan ekspresi bahagia mereka. Keduanya juga tampil mesra saat sedang berjalan berdua di pinggir pantai dengan layar deburan ombak.

"Pictures tells a million story, a video further showcases the feelings of what comes with the memories," demikian bunyi caption video tersebut.

Video tersebut lantas menuai beragam tanggapan dari netizen. Mereka ramai-ramai mengucapkan selamat dan mendoakan kedua pasangan ini agar langgeng dan bahagia selalu. Berikut komentar netizen:

"Ikut berbahagia ya mbak kahiyang," ucap @shintaghna.

"GBU.. semoga mnjadi kelrga yg sllu di berkati. salam hangat dri flores.." sebut akun @meehurmali.

"Semoga langgeng," ucap @rizal_virgo_kampar.

"Selamat ya kahiyang atas pernikahannya semoga jadi keluarga yang samawa dan tetaplah bersama-sama sampai maut yang memisakan keluarga kalian amiin, dan salam y sama pak jokowi," tulis @putri.chyntia.986.

"Selamat menempuh hidup baru mbak," ujar @rizalrizal5990.

Simak videonya berikut ini:

