SOLO — Bermacam-macam peristiwa penting dan bersejarah terjadi dari tahun ke tahun pada 26 September. Salah satu peristiwa bersejarah di tanggal ini adalah keberhasilan pasukan Korea Selatan merebut Kota Seoul dari cengkeraman pasukan Korea Utara di masa Perang Korea.

Selain itu, ada beberapa peristiwa lain pada 26 September yang patut dikenang. Demi mengetahuinya, Solopos.com merangkum berbagai peristiwa tersebut dalam catatan peristiwa dunia hari ini, 26 September, yang dihimpun dari Thepeoplehistory.com dan Wikipedia.org.

1345

Pertempuran antara pasukan Belanda dan pasukan Frisia meletus di Stavoren, Warns, Friesland. Pertempuran itu dipicu serangan pasukan Belanda yang ingin menguasai wilayah Frisia. Namun karena strategi yang buruk, pasukan Belanda kalah dalam pertempuran tersebut dan gagal menguasai Frisia.

1371

Pasukan Kesultanan Ottoman berhasil mengalahkan pasukan Kekaisaran Serbia dalam Pertempuran Maritsa di dekat Sungai Maritsa, Chernomen atau kini Ormenio, Yunani. Pasukan Kekaisaran Serbia yang ingin membalas dendam atas kekalahan dalam pertempuran sebelumnya justru mengalami kekalahan telak dengan kehilangan ribuan tentaranya. Pemimpin Kekaisaran Serbia, Vukasin Mrnjavcevic, juga tewas dalam pertempuran tersebut.

1917

Pertempuran antara pasukan Jerman dan pasukan Sekutu meletus di Hutan Polygon, Belgia. Salah satu pertempuran dalam Perang Dunia I itu berlangsung selama dua hari dan berhasil dimenangi pasukan Sekutu.

1918

Pasukan Amerika Serikat (AS) mulai menyerang pasukan Jerman di Hutan Argonne, Prancis. Serangan itu berlangsung selama hampir dua bulan dan berakhir dengan kemenangan AS. Serangan tersebut merupakan serangan terbesar sepanjang sejarah militer AS. Dalam peristiwa yang kini dikenang dengan sebutan Serangan Meuse-Argonne itu, AS mengerahkan sedikitnya 1,2 juta tentaranya.

1944

Serangan Sekutu ke Eindhoven dan Nijmegen, Belanda yang dilancarkan sejak delapan hari sebelumnya berakhir dengan kegagalan. Serangan yang disebut dengan Operasi Kebun Pasar itu tak berhasil mencapai tujuannya, yakni merebut Eindhoven dan Nijmegen dari cengkeraman Jerman.

1950

Pasukan Korsel yang dibantu pasukan PBB berhasil merebut Kota Seoul dari cengkeraman pasukan Korut. Keberhasilan itu diraih setelah pasukan Korsel bersama pasukan PBB membombardir Seoul melalui serangan udara.

1969

Album bertajuk Abbey Road milik The Beatles resmi dirilis. Abbey Road merupakan album terakhir yang direkam sebelum The Beatles bubar. Meski Let It Be dirilis setelah Abbey Road, namun proses rekaman album Let It Be dilakukan sebelum Abbey Road.

1989

Kieran James Ricardo Gibbs lahir di Lambeth, London, Inggris. Namanya lantas menjadi tenar sebagai pemain sepak bola setelah dirinya membela salah satu klub besar di Inggris, yakni Arsenal, pada 2007 silam. Gibbs membela Arsenal hingga 2017. Pada musim panas 2017 ini, Gibbs resmi pindah ke West Bromwich Albion.

1983

Ricardo Andrade Quaresma Bernardo lahir di Lisbon, Portugal. Kini, ia dikenal sebagai pemain sepak bola ternama yang membela klub besar di Turki, yakni Besiktas. Sebelumnya, Quaresma pernah membela sejumlah klub besar di Eropa, antara lain Barcelona, Porto, Chelsea, dan Inter Milan.

1997

Pesawat Airbus A300 milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia jatuh di Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh penumpang dan awak pesawat berjumlah 234 orang. Kecelakaan pesawat itu merupakan kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah Indonesia.

(han)