Donald Trump Kembali Ancam Tutup Seluruh Perbatasan AS-Meksiko

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengancam akan menutup seluruh perbatasan Amerika-Meksiko dan memotong bantuan ke Honduras, Guatemala, dan El Salvador jika Kongres tidak memberinya dana anggaran untuk mendanai pembangunan tembok, Jumat 28 Desember 2018.

Dalam rangkaian cuitan di Twitter, Trump juga meminta agar "hukum imigrasi konyol yang membebani negara diubah."

Komentar itu muncul sementara pemerintah Amerika memasuki hari ketujuh penutupan sebagian akibat kebuntuan anggaran berlanjut antara Trump, yang menginginkan 5 miliar dolar untuk membangun tembok, dan fraksi Demokrat, yang mendukung sedikit kenaikan dalam keseluruhan dana keamanan perbatasan tetapi dengan tegas menentang tembok.

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve!