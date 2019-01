JAYAPURA – Kodam XVII/Cenderawasih melalui Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf. Muhammad Aidi membebeberkan kronologi penembakan anggota TNI Praka Nasrudin saat melakukan pengamanan di bandara Mapenduma Kabupaten Nduga hingga korban meninggal dunia, Senin (28/1/2019).

Menurut informasi, penembakan terjadi sekira pukul 10.30 Wita. Korban yang merupakan anggota Yonif RK 751/VJS itu akan mengamankan kedatangan pesawat milik maskapai Enggang Air yang hendak landing di bandara tersebut.

Pesawat yang mengangkut rombongan Bupati Kabupaten Nduga Yarius Gwijangge, Kadistrik Mapenduma Toni Gwijangge dan Kadistrik Kagayam Jonatan Kogoya itu juga membawa logistik/Bama sebanyak 1.100 Kg sebagai bantuan sosial warga.

Pesawat tersebut diketahui take off dari bandara Kenyam menuju Bandara Mapenduma dengan pilot Capt Ibrahim dan Co Pilot Yudha. Saat hendak mendarat, tiba-tiba mendapatkan serangan tembakan oleh KKSB (Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata) dari arah ketinggian sebelah kanan di sekitar bandara.

"Atas aksi ini, kemudian Pasukan TNI segera membalas tembakan sehingga terjadi kontak tembak antar TNI dan KKSB," kata Aidi.

Kelompok KKSB berhasil dipukul mundur dan melarikan diri ke arah hutan di balik ketinggian, sementara pesawat berhasil mendarat dalam keadaan aman.

Namun saat dilaksanakan pengecekan personel, salah seorang anggota yakni Praka Nasrudin mengalami luka tembak di bagian perut sebelah kanan.

"Teman-temannya berusaha memberikan pertolongan pertama, dan segera dievakuasi ke Timika," jelasnya.

Pukul 12.50 Wita pesawat Enggang Air take off dari Bandara Mapenduma menuju Bandara Timika dengan membawa korban luka tembak dan dua orang prajurit pendamping diantar langsung oleh Bupati Kabupaten Nduga Yarius Gwijangge.

Saat dilaksanakan pertolongan medis di RSUD Timika, nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan akhirnya korban gugur.

"Saat ini jenazah korban gugur sedang disemayamkan di RSUD Timika, rencana besok akan dievakuasi ke Jayapura," ungkapnya.

Sementara dari peristiwa tersebut, belum didapatkan keterangan apakah dari pihak KKSB ada juga yang jatuh korban.

