View this post on Instagram

Tidak untuk ditiru.. . Bapak bapak menggampar mas mas pengisi BBM di salah satu SPBU Bandungan. Diketahui Karena BBM jenis Premium habis bapak bapak ini marah marah ke masnya yg baju putih karena bapaknya ga kebagian BBM jenis premium dan memang Premium ada pembatasan stok. Akhirnya bapak bapaknya moto masnya dan menggampar masnya . Duh dek, bukannya sombong, ojo perkoro rak kebagian premium menghakimi orang seenaknya. Toh masih ada pertalite, kacek e yo 1000. Nek orak yo mobile di jual belikke motor wae biar ga sampe mukul orang gara gara premium . Bagi bapak bapaknya jika melihat postingan ini dimohon untuk itikad baiknya untuk minta maaf . Hati hati lur, tetep fokus lan waspada . 17.30//27.01.19 Info kas RHS . #infokejadiansemarang