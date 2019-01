View this post on Instagram

Meski dikepung banjir, karyawan/wati Kec Pekl Utara dibawah komando Camat Pekl Utara tetap melaksanakan apel pagi sbg tanda kesiapan kerja untuk melayani masyarakat termasuk masy terdampak banjir. Tetap semangat bro !! @pemkotpekalongan https://t.co/0iOSaQbw1y

