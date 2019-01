JAKARTA - Putra bungsu Ahmad Dhani, Abdul Qodir Jaelani atau yang kerap disapa Dul mengungkapkan perasannya, usai mengunjungi sang ayah di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang. Dul mengaku sempat sedih ketika mendengar putusan hakim namun hal itu secara perlahan hilang.

"Pada awalnya emang sedihnya, waktu mendengar keputusan Pak Hakim memang sedih ya, cuma untuk apa sedih, saya selalu percaya bahwa apa yang ada pasti lebih baik daripada yang tidak pasti, dan semua ini kehendak yang masa esa," kata Dul usai mengunjungi ayahnya, Kamis (31/1/2019).

Dul mengatakan, dirinya akan selalu mendampingi ayahnya itu untuk menjalani masa hukuman. Ia meyakini ayahnya kuat untuk menghadapi cobaan tersebut.

"Saya rasa ayah saya santai-santai saja di dalam, Alhamdulillah everything is fine. Insyallah dengan pertolongan Allah, ini bukan masalah besar, ini masalah kecil, ibaratnya ayah cuma pindah rumah doang, dan ayah saya kan orangnya rock and roll, bisa hidup dimana saja, jadi ya insyaallah dengan pertolongan Allah semua akan baik-baik saja," paparnya.

Bagi Dul, melihat sang ayah di dalam penjara sebagai satu pelajaran bagi sang ayah untuk menjalani kehidupan.

"Saya melihatnya ya belajar, kayak kuliah saja, kayak melihat suatu universitas kehidupan saja, ayah saya harus belajar tidur dengan banyak orang dan melihat apa yang terjadi di dalam Cipinang ini, ya belajar saja," tambahnya.

Dul juga mengaku sempat mendapat pesan dari ibunya Maia Estiyanti yang meminta untuk tidak strees menghadapi masalah tersebut.

"Ya bunda kemaren video call, katanya sabar, ikhlas, jangan stress, itu saja sih," tukasnya.

(wal)