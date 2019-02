View this post on Instagram

Luar biasa anak ini, baru duduk di bangku SD namun sudah terlihat bakat menjadi ustadzah, dirinya mampu membawakan ceramah di hadapan teman-temanya bahkan di hadapan guru dan kepala sekolahnya... . Anak ini bernama Ulfatunnafsiah bersekolah di SDN Sarang Tiung, Kab. Kota Baru, Kalimantan Selatan.