VINALES - Sebuah meteor mengguncang langit di barat Kuba setelah meledak di udara, menghancurkan kaca-kaca jendela dan menyebabkan serpihan batu-batu meteor yang hangus jatuh ke darat, menghujani rumah warga. Sebelum ledakan itu terjadi, meteor itu sempat terlihat melintas di langit Florida, Amerika Serikat (AS).

Diwartakan RT, Sabtu (2/2/2019), meteor itu meledak di dekat Kota Vinales, Provinsi Pinar del Rio pada Jumat, 2 Februari. Saksi mata mengatakan mendengar dua ledakan di saat meteor itu hancur di langit. Ledakan itu meninggalkan jejak asap di udara dan menghujani tanah dengan bebatuan kecil.

Peristiwa menakutkan itu terjadi pada saat langit cerah dan warga setempat berhasil merekamnya dengan kamera ponsel mereka.

#BREAKING: Just got this video from a friend in #PinardelRio who says they think the trail in the sky was left by a #meteorite, which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions. #cuba @WPLGLocal10 pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB