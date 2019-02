View this post on Instagram

Bocah SD di tangkap balapan liar. Pulang sekolah bukannya belajar ehh malah balapan motor, motornya di sita malah nangis-nangis... . Kejadian sore tadi, di Desa bontomanai kecamatan bajeng barat Kab. Gowa.