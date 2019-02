View this post on Instagram

Pelajaran buat kalian yang sering istirahat dan tidur di dalam mesjid. Baru-baru ini seorang pria tertangkap kamera CCTV mencuri sebuah hp milik jamaah mesjid yang lagi istirahat di mesjid Anshar Maloku jalan Somba Upu Makassar. . Kejadian 3 Februari 2019. . Geser dan simak Videonya. . . . . . . . kiriman : Netizen