JAKARTA – Banyak peristiwa yang terjadi pada tanggal 6 Februari. Seperti halnya, lahirnya penyanyi reggae Bob Marley hingga tragedi Munchen 1958 yang menewaskan beberapa pemain Manchester United bersama dengan sejumlah pendukung dan wartawan.

Peristiwa Blizzard atau bencana angin kencang disertai salju yang melanda New England juga terjadi pada Februari 1978.

Selain kedua peristiwa di atas, terdapat beberapa peristiwa yang terjadi pada 6 Februari. Seperti halnya yang dirangkum oleh Okezone, Rabu (6/2/2019):

Baca juga: Peristiwa 4 Februari: Kelahiran Sultan Hamengkubuwono VII hingga Peluncuran Facebook

1. Tragedi Munchen 1958

Tragedi Munchen terjadi pada 6 Februari 1958 di Bandara Munich-Riem, Muncgen, Jerman. Tragedi ini merupakan kecelakaan ketika British European Airways Penerbangan 609 jatuh saat melakukan lepas landas dari kubangan lumpur yang menyelimuti landasan.

Dalam pesawat tersebut terdapat beberapa penumpanng, diantaranya para pemain Manchester United yang dijuluki dengan nama “Busby Babes”. Selain itu, terdapat pula sejumlah pendukung dan wartawan. Saat itu, mereka melakukan perjalanan kembali dari sebuah laga pertandingan Piala Eropa 1957-1958 di Beograd, Yugoslavia, melawan Red Star Belgrade.

Dalam perjalanan, mereka berhenti di munich untuk mengisi bahan bakar. Setelah mengisi bahan bakar, sang pilot pesawat tersebut mencoba melakukan lepas landas sebanyak dua kali. Namun, saat lepas landas kedua, upaya tersebut batal karena gangguan pada bagian mesin pesawat.

Baca juga: Peristiwa 2 Februari: Peringatan HUT Universitas Indonesia hingga Feri Tenggelam di Papua Nugini

Takut akan keterlambatan jam penerbangan, pilot yang diketahui bernama Kapten James Thain ini, meolak menginap di Munich dan memilih melakukan upaya lepas landas ketiga kalinya. Dan akhirnya gagal kembali karena salju yang turun dan menyebabkan lapisan lumpur di ujung landasan.

Akibat menyuntuh lumpur tersebut, pesawat kehilangan kecepatan dan menabrak pagar serta melewati ujung landasan. Ka[ten Thain pun mnyuruh para penumpang dan awak kapal yang selamat untuk menjauh dari kapal karena dikhawatirkan akan meledak.

Sekira 20 dari 44 orang tewas akibat kecelakaan pesawat tersebut. delapan di antara yang tewas adalah para pemaian Manchaster United. Mereka adalah Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Colman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor, Liam “Billy” Whelan, dan Duncan Ewards.

Baca juga; Peristiwa 1 Februari, Mengenang Banjir Jakarta 2007 hingga Wafatnya Drummer Koes Plus

2. Peristiwa Blizzard di New England (1978)

Badai Timur Laut Amerika Serikat atau Blizzard merupakan bencana alam yang melanda wilayah New England, New Jersey, dan wilayah metropolitan New York pada 1978.

Di wilayah Connecticut, badai ini dikenal sebagai “Badai Larry”. Salju turun sebagian besar pada Senin pagi, 6 Februari, hingga Selasa malam, 7 Februari. Badai salju tersebut, menerjang keras wilayah Connecticut, Rhode Island, dan Massachusetts.

Akibat badai salju tersebut, hampir semua kegiatan ekonomi terganggung di daerah-daerah yang paling parah. Badai ini juga menewaskan sekira 100 orang di Timur Laut dan melukai sekira 4.500 jiwa.

Baca juga: Peristiwa 31 Januari: Hari Lahir NU hingga Banjir di Belanda Menewaskan 1.800 Orang

3. Lahirnya Bob Marley (1945)

Pada 6 Februari 1945 merupakan hari kelahiran penyanyi sekaligus pencipta lagu dan musisi reggae, Robert Nesta Marley atau yang terkenal dengan nama Bob Marley. Ia dilahirkan di Nine Mile, Saint Ann, Jamaika.

Bob Marley mengawali kariernya dengan the Wailers, grup musik yang ia bentuk nersama Peter Tosh dan Buny Livingston pada 1963 silam. Pada 1976, Bob Marley kembali merilis album EXODUS dan berhasil menduduki British charts selama 56 minggu lamanya.

Ia pun terbilang sukses dalam mengantarkan musik reggae ke dunia barat untuk pertama kalinya setelah merilis kembali album KAYA pada 1978.

Pada masa gemilangnya, Bob Marley divonis menderita kanker. Kanker tersebut telah menyebar sampai otak, paru-paru, hingga ke lambung. Hingga akhirnya, ia pun menghembuskan nafas terakhir di usia 36 tahun pada 11 Mei 1981.

Namun, hingga saat ini Bob Marley tetap terkenal di seluruh penjuru dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor. Ia diakui perannya dalam mempopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika dan Gerakan Rastafari ke seluruh dunia.

Baca juga: Fakta Pelajar Bunuh Pengusaha Keripik: Usai Berhubungan Sejenis hingga Ditangkap di Salon

4. Jatuhnya Boeing 757 Birgenair Penerbangan 301 (1996)

Pada 6 Februari 1996, kecelakaan pesawat kembali terjadi pada Brigenair Penerbangan 301 dengan jenis pesawat Boeing 757-225. Pesawat tersebut mengalami kegagalan auto-pilot dan jatuh di San Flipe de Puerto Plata, Republik Dominika.

Akibat kecelakaan tersebut, sekira 189 orang tewas yang terdiri atas para penumpang dan awak pesawat dan merupakan kecelakaan penerbangan paling mematikan yang melibatkan Boeing 757, serta yang paling mematikan terjadi di Republik Dominika.

(rzy)