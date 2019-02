JAKARTA – Banyak peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada tanggal 7 Februari. Bahkan, ada peristiwa yang menjadi momentum untuk dapat mengantarkan kebahagiaan bagi anak-anak.

Momen tersebut adalah dipatenkannya permainan monopoli atas nama Charles Darrow pada 1935. Kemudian dirilisnya fim kartun Pinocchio produksi Walt Disney di bioskop pada 1940.

Selain dua peristiwa bersejarah tersebut, berikut ini sejumlah kejadian penting yang pernah terjadi pada 7 Februari, sebagaimana Okezone rangkum dari Wikipedia.org, Kamis (7/2/2019).

1935 – Permainan Monopoli Dipatenkan

Monopoli menjadi salah satu permainan papan yang paling terkenal di dunia. Tujuan permainan ini menguasai semua petak di atas papan melalui pembelian, penyewaan, dan pertukaran properti dalam sistem ekonomi yang disederhanakan.

Cara bermainnya sangat mudah, cukup melemparkan dadu secara bergilir untuk memindahkan bidaknya. Kemudian apabila mendarat di petak yang belum dimiliki pemain lain, dapat dibeli sesuai harga yang tertera. Namun jika petak itu sudah dibeli, pemain lainnya harus membayar uang sewa kepada si pemilik sesuai harga yang sudah ditetapkan.

Dalam sejarahnya, permainan papan monopoli dipatenkan pada 7 Februari 1935 atas nama Charles Darrow. Selanjutnya dijual secara massal oleh perusahaan produsen mainan bernama Parker Brothers di Massachusetts, Amerika Serikat.

1940 – Film Kartun Pinocchio Dirilis ke Bioskop

Pinocchio merupakan sebuah film fantasi musikal animasi Amerika yang diproduksi Walt Disney. Ceritanya diangkat dari novel anak-anak Italia, 'The Adventures of Pinocchio', karya Carlo Collodi.

Film ini menceritakan sosok boneka kayu bernama Pinocchio ciptaan lelaki tua pemahat kayu Geppeto. Boneka tersebut dapat hidup berkat sosok peri yang memberi tahu bahwa dia bisa menjadi laki-laki sejati jika selalu berlaku jujur, berani, dan tidak mementingkan diri sendiri.

Pinocchio menjadi film fitur animasi kedua yang diproduksi Disney setelah suksesnya Snow White and Seven Dwarfs (1937). Pinocchio dirilis ke bioskop oleh RKO Pictures pada 7 Februari 1940.

1962 – Kelahiran Keyboardist Band Bon Jovi David Bryan

David Bryan Rashbaum atau yang dikenal David Bryan lahir di Perth Amboy, New Jersey, Amerika Serikat, pada 7 Februari 1962. Ia merupakan pemain keyboard band aliran rock asal Sayreville, New Jersey, yakni Bon Jovi.

Bryan pun menjadi personel yang terlebih dahulu dikenal oleh sang vokalis, Jon Bon Jovi. Mereka bertemu ketika berusia 13 tahun dan membuat band Atlantic City Expressway. Kemudian ketika memasuki masa kuliah, band tersebut bubar karena Bryan memutuskan keluar dan Jon Bon Jovi meneruskan kuliah kedokteran.

Jon Bon Jovi kemudian menyadari keahliannya dalam bermusik dan membentuk sebuah band lagi. Bryan pun mengikuti jejaknya. Alhasil, band tersebut hingga saat ini terkenal sebagai kumpulan musikus legendaris di dunia.

1974 – Kemerdekaan Negara Grenada

Grenada merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di bagian paling selatan Kepulauan Windward, Karibia. Letaknya sekira 161 kilometer sebelah utara Venezuela.

Negara terkecil kedua di belahan bumi barat ini berada di bawah Pemerintah Inggris Raya sejak 1763. Kemerdekaan diraih pada 7 Februari 1974 dengan perdana menteri pertama Eric Gairy dan kepala negara Ratu Elizabeth.

2009 – Kebakaran Hutan di Australia

Tepat pada 7 Februari 2009 terjadi kebakaran hutan di Negara Bagian Victoria, Australia. Peristiwa ini bermula dari api yang membakar semak belukar, kemudian meluas dengan cepat akibat tiupan angin kencang dan udara kering musim panas saat itu.

Kebakaran hutan yang berlangsung selama tiga hari ini pun telah menewaskan 210 orang, 2 di antaranya warga negara Indonesia. Si jago merah juga membakar habis sekira 700 rumah warga dan mencangkup wilayah seluas kurang lebih 3.000 kilometer persegi. Alhasil, kebakaran hutan ini menjadi yang terburuk dalam sejarah Australia.

(han)