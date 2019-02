CARACAS – Menteri Luar Negeri Venezuela telah melakukan pertemuan rahasia dengan Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Venezuela, Elliot Abrams pekan ini di New York. Kabar mengenai pertemuan itu dilaporkan Associated Press pada Kamis, mengutip Presiden Nicolas Maduro dan seorang pejabat senior Venezuela.

Dalam wawancara dengan Associated Press, Maduro mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Jorge Arreaza telah dua kali bertemu dengan Abrams di New York dan berbicara selama beberapa jam. Dalam pertemuan itu, Arreaza mengundang Abrams untuk datang ke Venezuela baik secara “pribadi, publik, mau pun diam-diam”.

"Jika Abrams ingin bertemu, katakan saja pada saya kapan, di mana dan bagaimana dan saya akan berada di sana," kata Maduro dalam wawancara tersebut sebagaimana dikutip Reuters, Jumat (15/2/2019).

Menurut seorang pejabat senior Venezuela, pertemuan terakhir antara Arreaza dengan Abrams terjadi pada Senin lalu.

Sebelumnya, pada 7 Februari, Abrams mengatakan bahwa waktu untuk melakukan pembicaraan dengan Maduro telah lewat, dan satu-satunya yang dapat dibicarakan dan dinegosiasikan adalah mengenai pelengserannya.

"Seharusnya tidak mengejutkan bahwa pejabat Departemen Luar Negeri bertukar pendapat dengan berbagai lawan bicara asing, terutama saat kami terus mengambil semua langkah untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel Kedutaan kami," kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menjawab pertanyaan media mengenai pertemuan tersebut.

Sebagaimana diketahui, AS dan negara-negara sekutunya tidak mengakui Maduro sebagai presiden Venezuela yang sah dan mendukung pemimpin oposisi, Juan Guaido sebagai presiden interim di negara kaya minyak itu. Di sisi lain, Maduro masih mendapat dukungan dari beberapa negara, termasuk Rusia, China dan Turki.

Situasi ini membuat Venezuela jatuh ke dalam krisis politik yang dikhawatirkan oleh banyak pihak dapat berkembang menjadi perang sipil.

