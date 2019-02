WALES – Seorang pakar UFO menyebut ada pangkalan rahasia bawah tanah tempat para alien menyembunyikan pesawat ulang alik miliknya, terkait cahaya misterius yang terlihat di Wales Utara.

Teori itu menindaklanjuti video yang memperlihatkan cahaya biru yang terekam oleh anggota National Police Air Service yang berbasis di Hawarden, Wales pada 7 Februari 2019,

Meskipun beberapa orang menilai bahwa fenomena itu disebabkan oleh kilat atau pemadaman listrik.

Pakar UFO, Russ, mengklaim bahwa cahaya itu terkait dengan fasilitas bawah tanah yang ia yakini berada di bawah pantai Wales Utara.

"Saya tidak tahu apa itu, tetapi bisa jadi itu adalah UFO yang turun, sesuatu yang mendarat di daerah itu atau bahkan sesuatu yang dibawa ke daerah itu," katanya kepada North Wales Live, mengutip Sputnik, Selasa (19/2/2019.

"Saya tidak punya laporan tentang penampakan UFO sejak kilat yang sangat aneh, tapi itu bisa menjadi prekursor (pertanda) bahwa sesuatu yang lain akan terjadi—sesuatu seperti penampakan massal atau mungkin sesuatu (aline) sedang bersiap untuk mendarat.

"Kita tidak memiliki pendaratan untuk sementara waktu sehingga akan baik untuk mengetahui apakah ada yang melihat sesuatu," katanya.

For some of our local followers who also saw a blue flash of light at 6:30am today this was my dashcam view captured on the A55 E/B at Northop 🤔 #NPAS999 ^CRS pic.twitter.com/7fT9T8GCa5— NPAS Hawarden (@NPASHawarden) 7 Februari 2019