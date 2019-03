CWMBRAN - Petugas polisi wanita dipecat dari kesatuannya setelah kentut di kantor polisi dan berulang kali menggunakan kata kotor kepada kolega.

Mengutip Mirror, Rabu (20/3/2019) Detektif Constable Claire Fitzpatrick (44) pernah bertanya juniornya, ”apakah dia ingin berselingkuh dengan perempuan tua gemuk dan jelek."

Dia mengaku menggunakan bahasa kotor, tetapi hanya bagian dari lelucon.

Fitzpatrick dibawa ke sidang sidang etik kepolisian, di mana dia mengakui kentut karena angin sedang kencang di luar kantor, tetapi dia bersikukuh bahwa tindakannya tidak sengaja.

Ibu dua anak, yang berpangkat sersan ini mengatakan bahwa perkataan kepada koleganya merupakan candaan. Dia kadang suka meniru Borat, karakter dalam film komedi yang berjudul “Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nations of Kazakhstan”.

Baca: Pilot Pesawat yang Jatuh hingga Menewaskan 11 Orang Bebas dari Tuduhan

Baca: Pasien di London "Bebas" HIV Setelah Pengobatan Sel Punca

"Saya bercanda tentang hal itu. Kadang-kadang saya berbicara seperti karakter Borat,” kata dia.

Gwent Fitzpatrick dituduh melakukan 25 tuduhan perilaku tidak etis, yang merupakan pelanggaran berat.

Dia sekarang telah diberhentikan dari pasukan di mana dia telah bekerja selama 22 tahun.

Koleganya menggambarkan Fitzpatrick memiliki "selera humor yang unik" dan "kasar saat berkomentar."

Fitzpatrick dipecat setelah sidang disiplin Kepolisian Gwent, Wales.

(fzy)