SEMARANG - Sistem running text Puskesmas Srondol, Kota Semarang menjadi korban ulah tangan-tangan jahil. Layanan informasi berupa layar LED itu diduga diretas (hacked) hingga menampilkan tulisan pilih nomor 02 Prabowo-Sandiaga.

Running text itu pun direkam video lalu diunggah ke Instagram @portalsemarang berdurasi sepuluh detik. Dalam waktu singkat, video itu menuai komentar beragam warganet. Terlihat pada video, tertulis pada running text tersebut adalah, hacked by: Sir.Kz0L|-L4EFY-| Ha Ha in Your System :v Pilih No. 2 PRABOWO SUBIANTO-SANDIAGA UNO.

"Saya juga enggak paham ini kenapa ada orang yang nge-hack running teksnya di Puskesmas. Tapi saya rasa Kepala Puskesmas sudah diinvestigasi, dia mengatakan bahwa ini bukan dilakukan orang dalam. Ini murni ada upaya dari pihak lain untuk mengganggu running teksnya Puskesmas," ujar Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, Selasa (5/3/2019).

Meski dianggap merugikan, pihaknya belum berniat membawa kasus itu ke ranah hukum. Sebab, hingga kini baru tetdapat satu kasus dan belum merambah ke kantor-kantor pelayanan masyarakat lainnya.

"(Melangkah ke proses hukum), sementara belum. Saya anggap saja sih itu kelalaian dari petugas Puskesmas. Saya masih melihat perlu diklarifikasi aja di medsos untuk persoalan hukum saya rasa ya enggak lah buang energi, tapi kalau sudah terlalu kebangeten masif di mana-mana baru kita laporkan," lugasnya.

"Klarifikasi saja, di media di medsos supaya masyarakat paham ini bukan kerja pemerintah, tapi ada orang iseng dari pasangan lain yang coba mengganggu kinerja pemerintah," tukas politikus PDIP itu.

(kha)